Директор фирмы на Ставрополье задолжал 58 сотрудникам 7,6 млн рублей

В Кочубеевском районном суде Ставропольского края будет рассмотрено дело против руководителя строительной компании, который на протяжении года не рассчитывался с 58 подчиненными и параллельно скрывал активы организации от налоговых взысканий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кочубеевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю завершил расследование в отношении генерального директора компании, специализирующейся на возведении гидротехнических сооружений. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Кочубеевский районный суд.

Фигуранту вменяются два состава: полная невыплата заработной платы по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых надлежало погасить налоговую недоимку, — по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Согласно материалам следствия, на протяжении всего 2025 года — с января по декабрь — директор систематически уклонялся от выплаты вознаграждения 58 сотрудникам предприятия. Совокупный долг перед коллективом превысил 7,6 млн руб. Финансово-экономическая проверка установила: средства для расчетов с персоналом у компании имелись, однако руководство намеренно направляло их на покрытие иных производственных расходов.

Параллельно, в период с мая 2025 года по январь того же года, обвиняемый предпринял меры по выводу активов из-под налогового взыскания. Общая стоимость сокрытого имущества и денежных средств составила свыше 6,8 млн руб. Схема включала два ключевых инструмента: проведение расчетов с деловыми партнерами через подконтрольную директору стороннюю структуру, а также реализацию транспортных средств предприятия в обход корпоративных расчетных счетов.

Благодаря мерам, принятым следователем СК России, часть долга перед пострадавшими уже погашена — выплачено более 2,6 млн руб. Для обеспечения полного возмещения ущерба суд наложил арест на личное имущество фигуранта и активы организации.

Станислав Маслаков