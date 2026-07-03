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В Калининградской области отменили вечернюю программу фестиваля «Русская Балтика»

В Калининградской области отменили вечернюю часть программы фестиваля «Русская Балтика». Организаторы приняли такое решение из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму, выступления коллективов, которые были запланированы на вечер, перенесут на воскресенье. При этом программа фестиваля на субботу пока остается без изменений.

Организаторы принесли извинения зрителям за доставленные неудобства и отметили, что дальнейшее проведение мероприятий будет зависеть от погодных условий.

Фестиваль «Русская Балтика» проходит в Калининградской области и объединяет музыкальные и культурные мероприятия.

Карина Дроздецкая

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