Средняя зарплата в Петербурге превысила 139 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года составила более 139 тыс. руб. Обновленные данные опубликовал Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 3,8%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 3,8%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным статистического ведомства, средняя номинальная начисленная заработная плата в Петербурге в апреле составила 139,4 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года показатель увеличился на 18,5%, а реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 3,8%.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в сфере добычи полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности, а также в области информации и связи. Наиболее низкие показатели сохраняются в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере операций с недвижимостью.

Петростат публикует данные по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства. Показатель отражает среднюю начисленную заработную плату до вычета налога на доходы физических лиц.

Карина Дроздецкая