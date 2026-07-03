В Ленинградский зоопарк привезли двух двугорбых верблюдиц

В Ленинградском зоопарке появились новые обитательницы — две молодые двугорбые верблюдицы. Животные уже проходят адаптацию после переезда из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Две молодые двугорбые верблюдицы стали новыми обитательницами зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Следующая фотография 1 / 2 Две молодые двугорбые верблюдицы стали новыми обитательницами зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Верблюдицы родились в 2023 году на этно-ферме «Верблюжий рай» в городе Горячий Ключ. Несколько дней назад животных перевезли в Санкт-Петербург, преодолев более 2 тыс. км. Переезд проходил в сопровождении сотрудников фермы.

Сейчас новые обитательницы осваиваются в обновленном вольере, привыкают к новым условиям и петербургскому климату. Несмотря на период адаптации, посетители уже могут увидеть животных.

В зоопарке отметили, что несколько лет в коллекции не было двугорбых верблюдов. Кроме того, новым обитательницам еще не выбрали имена — принять участие в этом смогут жители и гости Санкт-Петербурга.

Карина Дроздецкая