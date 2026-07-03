В Петербурге на АЗС произошла драка с ножом и пистолетом

На автозаправке в Санкт-Петербурге произошла драка, во время которой один из участников получил ножевое ранение. После инцидента Петроградский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 30 июня на АЗС «Роснефть» между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из участников нанес оппоненту не менее одного удара предметом, похожим на нож, в область грудной клетки. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый утверждает, что во время конфликта его оппонент достал пистолет, после чего он испугался, взял нож из автомобиля и нанес один удар. Потерпевший, в свою очередь, заявил, что оружие он показал лишь для того, чтобы остановить драку. После происшествия мужчина самостоятельно обратился в больницу, где его госпитализировали.

Следствие просило заключить подозреваемого под стражу, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Судья указал, что материалы дела не подтверждают, что мужчина может скрыться, оказать давление на потерпевшего или свидетелей либо воспрепятствовать расследованию. В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест до 1 сентября 2026 года.

Карина Дроздецкая