В Петербурге согласовали проект нового корпуса Политехнического колледжа на Шаврова

В Санкт-Петербурге согласовали архитектурно-градостроительный облик нового корпуса Политехнического колледжа городского хозяйства. Здание построят на улице Шаврова в муниципальном округе Юнтолово, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый корпус выполнят в едином архитектурном стиле с действующим зданием колледжа

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Новый корпус выполнят в едином архитектурном стиле с действующим зданием колледжа

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Проект разработало ООО «НПО "Наука-Строительству"» по заказу СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Новый корпус выполнят в едином архитектурном стиле с действующим зданием колледжа.

В корпусе разместят учебные и административные помещения, компьютерные классы, лаборатории, в том числе для испытаний беспилотных аппаратов, лекционный зал на 75 мест, спортивный зал, столовую, медицинские кабинеты и производственные мастерские. Студенты смогут осваивать специальности в области электромонтажа, сборки и монтажа микросхем, программирования микроконтроллеров, разработки мобильных приложений, а также 3D-моделирования и прототипирования.

По проекту здание будет расширяться, начиная со второго этажа, образуя две примыкающие друг к другу перевернутые пирамиды. Для отделки фасадов предусмотрены энергосберегающие материалы, включая витражные алюминиевые конструкции с терморазрывом и облицовку металлокассетами с композитным заполнением.

Карина Дроздецкая