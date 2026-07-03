В Крыму и Сочи спрос на недвижимость сократился от 30 до 65%

Продажи жилья в курортных регионах черноморского побережья продолжают снижаться. В январе—мае 2026 года количество сделок на первичном рынке в курортных городах Крыма сократилось на 31,6%, а в Сочи — на 65% год к году, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным bnMAP.pro, в Саках, Феодосии, Ялте и Евпатории за первые пять месяцев года было заключено около 1,3 тыс. договоров долевого участия. Аналитики отмечают, что негативная динамика усиливается на фоне транспортных, энергетических и топливных ограничений, с которыми Крым сталкивается с весны текущего года.

Как отмечает ведущий аналитик сети агентств недвижимости «Этажи» Александр Иванов, весной спрос на жилье в Крыму уже снизился на 10–15%, однако в настоящее время падение может достигать полутора—двух раз. Генеральный директор курортного комплекса «Сансара» Анатолий Огарков также фиксирует сокращение числа потенциальных покупателей.

В Сочи, по данным ЦИАН, количество сделок с новостройками за январь—май сократилось на 65%, до 120. На вторичном рынке снижение оказалось менее заметным — число сделок уменьшилось на 4%, до 2,4 тыс. Аналитики также связывают ситуацию с сокращением туристического потока и ограничениями в работе аэропорта.

При этом пример Анапы демонстрирует обратную динамику. Согласно данным bnMAP.pro, на первичном рынке города за январь—май заключено около 800 сделок, что на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По данным ЦИАН, средняя стоимость жилья на первичном рынке Сочи в январе—мае составила 747 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за год на 5%. Средняя цена на вторичном рынке снизилась на 1%, до 318 тыс. руб. за кв. м. В Крыму средняя стоимость жилья в новостройках за первое полугодие достигла 276,7 тыс. руб. за кв. м, что на 6,1% выше показателя прошлого года.