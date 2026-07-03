В Анапе разрешения на открытие получили 75 пляжей

В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 75 пляжей, еще 11 проходят экспертизу. Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, которую провел Виталий Савельев, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются. На пострадавших от мазута пляжах идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка под контролем Роспотребнадзора.

Ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов за прошедшее время не зафиксировано, на космических снимках подтвержденных пятен в районе крушения танкеров не выявлено.

Отмечается, что с начала работ было очищено более 3,6 тыс. км береговой линии. Вывезено около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта, весь объем обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов. В ликвидации ЧС задействованы 766 человек и 183 единицы техники.

Алина Зорина