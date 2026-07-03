Жителя Таджикистана приговорили к 15 годам по делу о подготовке теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Таджикистана виновным в подготовке террористического акта на автовокзале Ессентуков и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд назначил осужденному наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Он признан виновным по статьям о приготовлении к террористическому акту, приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства и участии в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России).

Как установил суд, в мае 2024 года мужчина принес присягу лидеру «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) и направил видеозапись участнику организации.

По материалам дела, с июня по июль 2024 года он проводил разведку территории автовокзала в Ессентуках, где, по версии следствия, планировал совершить теракт, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Они хранились в арендованном гараже и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в июле 2024 года.

Валерий Климов