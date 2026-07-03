Белоусов обсудил с Аксеновым и Развозжаевым обстановку в Крыму

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился в Крыму с главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Встреча состоялась после того, как господин Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Министр обороны обсудил с господами Аксеновым и Развожаевым текущую обстановку на полуострове.

Во время совещания Андрей Белоусов заслушал доклады командования. Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук отчитался о мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе. Министр обороны также наградил военнослужащих государственными наградами, в том числе медалями «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».

Отдельным приоритетом министр обороны назвал наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушных атак. С конца мая Крым неоднократно попадал под удар украинских БПЛА. Из-за атаки на трассу Р280 «Новороссия» в регионе возникли проблемы с поставками топлива. В середине июня большая часть полуострова также столкнулась с перебоями электроснабжения после украинских ударов.