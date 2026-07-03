Белоусов обсудил с Аксеновым и Развозжаевым обстановку в Крыму
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился в Крыму с главой республики Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Встреча состоялась после того, как господин Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Министр обороны обсудил с господами Аксеновым и Развожаевым текущую обстановку на полуострове.
Во время совещания Андрей Белоусов заслушал доклады командования. Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук отчитался о мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе. Министр обороны также наградил военнослужащих государственными наградами, в том числе медалями «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».
Отдельным приоритетом министр обороны назвал наращивание возможностей системы обнаружения и отражения воздушных атак. С конца мая Крым неоднократно попадал под удар украинских БПЛА. Из-за атаки на трассу Р280 «Новороссия» в регионе возникли проблемы с поставками топлива. В середине июня большая часть полуострова также столкнулась с перебоями электроснабжения после украинских ударов.
Визит министра обороны РФ Андрея Белоусова в Крым и на командный пункт Черноморского флота (ЧФ) состоялся на фоне усиления атак на полуостров и объекты флота. Ранее Министерство обороны неоднократно сообщало об уничтожении украинских беспилотников и безэкипажных катеров над Крымом, в акваториях Черного моря и в районе Крымского полуострова. Эти атаки приводили к повреждениям инфраструктуры, перебоям с электричеством и топливом, как это было отмечено во время атаки на Керченский полуостров в ночь на 21 июня 2026 года, когда четыре человека погибли и 28 получили ранения.
В связи с этими событиями Андрей Белоусов в своем визите уделил особое внимание наращиванию возможностей береговой системы обнаружения и средств защиты военной и гражданской инфраструктуры. Ещё до назначения Белоусова, в марте 2023 года, тогдашний министр обороны Сергей Шойгу уже проинспектировал командный пункт Черноморского флота и поручил усилить его защиту от украинских дронов. Черноморский флот, база которого расположена в Севастополе, является ключевым объектом в регионе, и попытки его атаки со стороны Украины зафиксированы неоднократно. В апреле 2024 года командующим Черноморским флотом был назначен вице-адмирал Сергей Пинчук.