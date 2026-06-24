Севастополю выключили свет

24 июня, после серии атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский полуостров, в Севастополе наступил тотальный блэкаут. В городе отменили работу троллейбусов, а часть детских садов перевели на особый режим. С серьезными проблемами с энергообеспечением столкнулась и большая часть Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 4:37 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после серии атак ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры город полностью остался без электроснабжения.

«Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности… Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас»,— написал господин Развожаев. Он призвал севастопольцев экономить заряды аккумуляторов в телефонах и не перегружать сети после восстановления электроснабжения.

Чуть позже губернатор заявил, что за ночь и в первой половине дня над городом сбили более 70 украинских беспилотников (всего, по данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили над регионами России 323 БПЛА).

Два местных жителя пострадали: один мужчина получил осколочные ранения ноги, второй — баротравму уха.

В нескольких многоквартирных домах выбило окна и повредило балконы.

В Гагаринском районе загорелся приемник газового котла, пожарные быстро локализовали огонь. Также в разных районах города зафиксировали повреждения семи частных домов. Осколки пробили крыши и повредили стены и фасады зданий. Помимо этого, части сбитых БПЛА спровоцировали шесть возгораний травы в районе улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

Из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе пришлось отменить работу троллейбусов, а часть детских садов перевести на особый режим функционирования. Сделали это из-за невозможности обеспечить детей горячими обедами. В дошкольных учреждениях организовали дежурные группы, в которых воспитанников решили кормить сухпайками. Родителей призвали по возможности оставлять детей дома. На Северной стороне Севастополя, в Инкермане и Орлином детские сады продолжили работу в обычном формате.

Как сообщили “Ъ” на предприятии «Севастопольэнерго», на энергообъектах города ввели особый режим работы.

К обеду ремонтным бригадам удалось восстановить подачу электричества в Инкермане и на Северной стороне, а также в Каче, Орловке, Орлином и Андреевке. В ближайшее время энергетики должны вернуть свет в Сахарную Головку и на улицы Хрусталева и Восставших. В Ленинском и Гагаринском районах свет вернут в лучшем случае вечером.

Помимо Севастополя в ночь на 24 июня лишились электроснабжения Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский, Красногвардейский, Советский, Кировский, Раздольненский, Черноморский, Джанкойский и Сакский районы Крыма. В «Крымэнерго» заявили, что причиной отключений стали технологические нарушения в электросети, однако не сообщили, что именно их спровоцировало.

Ночью МЧС несколько раз оповещало граждан о беспилотной опасности.

В Симферополе, где проживает корреспондент “Ъ”, мощные взрывы и стрельба были слышны в половине второго ночи и начале четвертого утра.

На Крымском мосту дважды за ночь перекрывали проезд, к утру там скопилось почти 900 автомобилей.

По информации Южной пригородной пассажирской компании, на участках Саки—Евпатория и Евпатория—Саки остановили движение пригородных поездов. Глава Крыма Сергей Аксенов ситуацию не комментировал.

Александр Дремлюгин, Симферополь