Белоусов проинспектировал командный пункт Черноморского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота и заслушал доклады о текущей обстановке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил министру обороны о мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности в регионе.

Андрей Белоусов назвал одной из главных задач наращивание возможностей береговой системы обнаружения, а также средств для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры. Министр вручил военнослужащим Черноморского флота госнаграды за выполнение задач в зоне СВО, в том числе медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших».