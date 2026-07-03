РЕН ТВ: бывшего главу Росавиации обвиняют в продаже самолетов за границу
Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько мог участвовать в схеме по продаже самолетов за рубеж в 2020-2021 годах. Часть воздушных судов могла позже оказаться на Украине, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сегодня Хорошевский районный суд Москвы отправил господина Нерадько в СИЗО, его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит один из заместителей экс-главы Росавиации — Константин Махов. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) обвиняемым грозит до 10 лет колонии.
Александр Нерадько руководил Росавиацией 14 лет и ушел с поста в 2023 году. В 2025 году арестовали его бывшего заместителя Сергея Тимошенко. Его обвинили в получении взяток от бизнесменов во время работы заместителем губернатора Брянской области.
Дело в отношении бывшего главы Росавиации Александра Нерадько, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, является одним из случаев привлечения к ответственности высокопоставленных лиц, связанных с авиационной отраслью, за подобные преступления. Ранее подобные обвинения предъявлялись другим руководителям авиапредприятий, в том числе бывшему замдиректору АО «Аэропорт Горно-Алтайск» и экс-исполнительному директору батайского Авиаприборного ремонтного завода. Также в практике российских правоохранительных органов встречаются дела о мошенничестве, связанные с хищениями при выполнении гособоронзаказа на оборонных предприятиях, включая «Роснано» и концерн «Калашников».
Мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), которая инкриминируется Александру Нерадько, является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. По этой же статье были осуждены или проходят обвиняемыми другие бывшие чиновники и руководители, например, бывший топ-менеджер «Роснано» Андрей Кушнарев и основатель «Русагро» Вадим Мошкович.