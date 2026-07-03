РЕН ТВ: бывшего главу Росавиации обвиняют в продаже самолетов за границу

Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько мог участвовать в схеме по продаже самолетов за рубеж в 2020-2021 годах. Часть воздушных судов могла позже оказаться на Украине, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сегодня Хорошевский районный суд Москвы отправил господина Нерадько в СИЗО, его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит один из заместителей экс-главы Росавиации — Константин Махов. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 159 УК) обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

Александр Нерадько руководил Росавиацией 14 лет и ушел с поста в 2023 году. В 2025 году арестовали его бывшего заместителя Сергея Тимошенко. Его обвинили в получении взяток от бизнесменов во время работы заместителем губернатора Брянской области.

Никита Черненко