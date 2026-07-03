Вторую очередь обновленного здания аэропорта Рощино в Тюмени откроют летом

В Тюмени открыть вторую очередь аэропорта Рощино после реконструкции для пассажиров планируют этим летом, сообщил в своем канале в мессенджере Max губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Господин Моор отметил, что все работы идут по плану. «Вместе с главой города Максимом Викторовичем Афанасьевым осмотрели аэровокзальный комплекс. Практически все готово, остались небольшие штрихи. Уже сейчас заметно, насколько комфортнее будет в обновленном здании. Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года»,— рассказал глава региона.

К реконструкции Рощино владелец аэропорта «Новапорт Холдинг» приступил в июне 2023 года, на эти цели планировали потратить около 14 млрд руб. Подрядчиком проекта выступает ООО «Лимакмаращстрой». Первую очередь нового терминала открыли 5 марта.

После реконструкции площадь аэропорта увеличится почти вдвое — с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м, а пропускная способность — втрое, до 1,9 тыс. пасс./час. Количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. Количество стоек регистрации в новом аэровокзальном комплексе увеличат с 15 до 39. Также будет проведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, обустроены привокзальная площадь и перрон. Инфраструктура нового аэропорта рассчитана на пассажиропоток до 3,8 млн человек в год. Пропускная способность терминала составит 1,5 тыс. человек в час на внутренних рейсах и 440 — на международных.

Ирина Пичурина