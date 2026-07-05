Главные новости недели в Нижегородской области к 5 июля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пять нижегородцев вошли в партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму. Региональная группа №20 объединяет три региона, включая Марий Эл и Рязанскую область. Всего в группе 11 человек, возглавит ее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Школу на «отлично» в Нижнем Новгороде окончили 846 человек. Это на 116 человек больше по сравнению с учебным годом 2024/25 годов.

Нижегородское ООО «Племзавод "Пушкинское"» вновь не исполнило обязательства по биржевым облигациям. Причиной на предприятии назвали нехватку оборотных средств из-за падения выручки от продажи сырого молока.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплексную программу развития социальной инфраструктуры Сарова, включая Национальный центр физики и математики. В частности, расписан и план ремонта нескольких детсадов и школ, расчистка рек Сатис и Саровка.

В Нижегородской области начали работу по пресечению незаконной торговли бензином и дизельным топливом. Сообщить о таких фактах можно по бесплатному телефону регионального центра «Мой бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшего руководителя АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде Илью Халтурина освободили из СИЗО. Защита смогла обжаловать в облсуде последнее постановление о продлении ареста.

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников и председатель совета депутатов Константин Дежурнов досрочно сложили полномочия. Оба намерены идти на выборы в законодательное собрание.

Бывшего сотрудника группы компаний «Реал-Инвест» Леонида Краснокутского отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве при утилизации трамвайных шпал. В офисах компании и квартире ее руководителя Льва Тарабарина прошли следственные действия, последний проходит по делу свидетелем.

Из-за атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область один человек погиб и четверо пострадали. Ночью и утром 2 июля над регионом сбили 30 беспилотников.

Единороссы утвердили партийную «пятерку» на выборы в нижегородское заксобрание. В нее вошли губернатор Глеб Никитин, действующий председатель ЗС НО Евгений Люлин, сенатор Ольга Щетинина, главврач больницы №29, депутат Юлия Гаревская и глава Арзамаса Александр Щелоков.

Движение по западному обходу Арзамаса запустили по временной схеме. Открыт участок протяженностью 4,6 км от кольца около рабочего поселка Выездное до автодороги Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Пока на нем действуют ограничения скорости 40 км/ч.