Один человек погиб и четверо ранены из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область
Из-за атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область один человек погиб и четверо пострадали. С ночи 2 июля над регионом сбили 30 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.
Семье погибшего власти окажут поддержку. Пострадавшим оказывают помощь, один из них госпитализирован.
Работа ПВО продолжается.
Как писал «Ъ-Приволжье», 24 июня из-за атаки беспилотников в Нижнем Новгороде погибли два человека.