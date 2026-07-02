Один человек погиб и четверо ранены из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область

Из-за атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область один человек погиб и четверо пострадали. С ночи 2 июля над регионом сбили 30 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Семье погибшего власти окажут поддержку. Пострадавшим оказывают помощь, один из них госпитализирован.

Работа ПВО продолжается.

Как писал «Ъ-Приволжье», 24 июня из-за атаки беспилотников в Нижнем Новгороде погибли два человека.

Галина Шамберина