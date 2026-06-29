В Нижнем Новгороде почти 850 учеников окончили школу на «отлично»

В 2026 году в Нижнем Новгороде школу на «отлично» закончили 846 человек. По словам главы города Юрия Шалабаева, это на 116 человек больше по сравнению с учебным годом 2024/25 годов.

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По состоянию на 29 июня в Нижнем Новгороде 96 выпускников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 100 баллов. Из них девять человек набрали по 200 баллов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», один из нижегородских выпускников — Илья Ковалев — набрал 300 баллов при сдаче ЕГЭ. Он получил высший балл по русскому языку, профильной математике и физике. В дальнейшем он планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и хотел бы слетать в космос.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году со школой попрощаются 6207 одиннадцатиклассников. Юрий Шалабаев пожелал всем выпускникам, чтобы у каждого из них сбылись планы и мечты.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в Нижегородской области, как и по всей России, стартовал 1 июня. Всего во время основного периода ЕГЭ в Нижегородской области функционировали 89 пунктов проведения экзаменов.

Для выпускников с высокими баллами за ЕГЭ и победителей федеральных олимпиад в регионе ввели комплексную программу поддержки. В первый год обучения в вузе они смогут получить до одного миллиона рублей.

Андрей Репин