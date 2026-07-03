Движение по западному обходу Арзамаса запустили по временной схеме

Рабочее движение по западному обходу города Арзамаса запустили по временной схеме. Как сообщили в главном управлении автодорог Нижегородской области, открыт участок от кольца около рабочего поселка Выездное (у автодороги Владимир — Муром — Арзамас) до автодороги Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Протяженность участка составляет 4,6 км, пока на нем действуют ограничения скорости 40 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Строительство обхода продолжается: идут работы по путепроводу тоннельного типа под насыпью железной дороги и участку дороги протяженностью 583 м с выходом на перекресток улиц Ведерникова и Станционной.

Общая протяженность новой трассы составит 5,183 км. Ее строят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Галина Шамберина