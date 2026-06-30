Экс-руководителя нижегородского «Теплоэнерго» Халтурина выпустили из СИЗО

Бывшего руководителя АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде Илью Халтурина освободили из СИЗО. Как сообщил «Ъ-Приволжье» его адвокат, защита смогла обжаловать в облсуде последнее постановление о продлении ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас Илье Халтурину избрали запрет определенных действий.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта арестовали в июле 2024 года по обвинению в превышении полномочий. Летом 2025 года, отсидев предельный срок предварительного заключения, он вышел из СИЗО, но сразу же был снова арестован.

Владимир Зубарев