Пять нижегородцев вошли в партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит региональную группу на выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва. Региональная группа №20 объединяет три региона, включая Марий Эл и Рязанскую область, сообщается на сайте партии. Всего в группе 11 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил региональную группу ЕР на выборах в Госдуму

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь возглавил региональную группу ЕР на выборах в Госдуму

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также в эту группу вошли губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты Андрей Макаров и Роман Любарский, министр внутренней политики Нижегородской области Павел Карасев, депутат Александр Борисов, председатель общественной организации «Объединение пассажиров» Илья Зотов, зампред нижегородского заксобрания Алексей Антонов, главный врач ООО «Сияние» Николай Стрелков, главврач рязанской детской областной больницы Инна Лебедева и депутат Михаил Швецов. Из них Нижегородскую область, кроме губернатора, представляют Роман Любарский, Павел Карасев, Илья Зотов и Алексей Антонов.

Губернатор Никитин возглавлял региональную группу и на выборах в Госдуму в 2021 году. Тогда она объединяла также Чувашию и Рязанскую область. Из 13 человек в парламент прошли четверо: Андрей Макаров, Алена Аршинова, Роман Любарский и Юрий Станкевич. Глеб Никитин и глава Рязанской области Николай Любимов от мандатов отказались.

«Единая Россия» на тех выборах набрала в целом 49,82% голосов, в Нижегородской области — 49,95%.

На выборах в Госдуму девятого созыва общий список возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, также в пятерке мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Как писал «Ъ-Приволжье», лидером партийного голосования ЕР по региональной группе в Нижегородской области стал Роман Любарский. По округам №№131-135 победили депутат Юрий Станкевич, вице-спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Костин, замминистра внутренней политики Дмитрий Грачев, главврач больницы №29 Юлия Гаревская и депутат Госдумы Артем Кавинов.

Галина Шамберина