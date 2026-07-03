Кубанский агрокомбинат «Тепличный» продали на торгах за 1,4 млрд рублей

Победителем торгов по продаже 99,98% акций АО агрокомбината «Тепличный» стало АО «Аргана», предложившее цену в 1,4 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная стоимость пакета составляла 2,8 млрд руб., однако в ходе процедуры голландского аукциона цена была снижена вдвое. Торги состоялись 29 июня, указано в материалах лота.

Победителем признано АО «Аргана», основным видом деятельности которого являются вложения в ценные бумаги. Также компания занимается финансовым лизингом, управлением финансово-промышленными группами и консалтингом в сфере коммерческой деятельности и управления, следует из данных «БИР-Аналитик».

Помимо победителя, заявку на участие в аукционе подавало ООО «Агро-Лидер».

Росимущество объявило о продаже пакета акций агрокомбината «Тепличный» в конце мая в рамках процедуры приватизации. В январе предприятие было включено в план приватизации на 2026–2028 годы. Ранее акции агрокомбината были изъяты в доход государства по иску Генеральной прокуратуры.

Вячеслав Рыжков