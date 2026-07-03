ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Пятигорске

ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, задержан выходец из одной из стран Центральной Азии, которого следствие считает сторонником международной организации, признанной террористической и запрещенной в России.

Как утверждает ФСБ, подозреваемый готовил нападение на объект железнодорожной инфраструктуры с использованием самодельного зажигательного устройства. По версии следствия, он заранее сфотографировал место предполагаемой атаки, а также приобрел компоненты и химические вещества для изготовления зажигательной смеси.

В ФСБ заявили, что после совершения преступления мужчина намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической в Российской Федерации). Следственные действия продолжаются.

Валерий Климов