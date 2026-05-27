Приготовившую «кальян на куличе» москвичку приговорили к трем годам колонии

Мировой суд в Лефортово признал виновной в оскорблении чувств верующих сотрудницу московского бара Ксению Белоусову, которая на Пасху приготовила «кальян на куличе» и опубликовала ролик об этом в соцсети. Ее приговорили к трем годам и 25 дням лишения свободы в колонии, сообщает «РИА Новости».

Дело слушалось в особом порядке (без исследования доказательств), так как подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашение. Изначально ей запросили шесть месяцев колонии, однако во время разбирательства выяснилось, что в 2025 году девушка получила условный приговор на три года за хранение наркотиков с испытательным сроком на такой же период. Так как она нарушила испытательный срок, прокурор потребовал приговорить ее к более суровому наказанию.

В последнем слове подсудимая заявила о раскаянии и попросила назначить ей штраф вместо лишения свободы. Девушка назвала себя верующей, сообщила, что посещает церковь и что ее отец и брат — участники СВО. «Считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты Святой Пасхи»,— сказала она.

Ксению Белоусову задержали 13 апреля. Согласно фабуле дела, она опубликовала в соцсетях кадры кальяна, чаша которого была сделана из кулича. Подпись гласила, что «даже Христос от такого воскрес». После того как на пост обратили внимание в Telegram-каналах и СМИ, автор удалила публикацию и извинилась. 15 апреля Мещанский райсуд Москвы назначил Белоусовой запрет определенных действий.

Никита Черненко