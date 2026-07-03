ПСБ представляет новый пакет услуг для бизнеса Ярославского региона

ПСБ предлагает новый специальный пакет услуг «Торговля»*, ориентированный на владельцев малого бизнеса: ресторанов и бургерных, магазинов «у дома» и супермаркетов, а также компаний, работающих в сфере медицины, образования и туризма. Пакет сочетает льготные ставки по торговому эквайрингу, удобные условия по операциям и бесплатную классическую бизнескарту с кешбэком до 10% на выбранные категории.

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Ключевые условия:

ставка по торговому эквайрингу — 1,4% * ;

; переводы физических лиц на счета ПСБ бесплатны до 500 000 рублей в месяц, при превышении — комиссия от 2% до 4% в зависимости от месячного объема переводов;

первые 10 платежных поручений в месяц для индивидуальных предпринимателей — бесплатно;

зачисления на расчетный счет без комиссии.

«Мы разработали пакет услуг “Торговля”, чтобы дать малому бизнесу простой и прозрачный инструмент для развития. Особенно он будет интересен тем, кто ежедневно получает большой объем расчетов по карте. Пакет сочетает привлекательные условия по эквайрингу и бесплатную бизнес-карту без скрытых требований, что заметно снижает операционные расходы на старте. Наше предложение будет полезно как уже успешно работающим предпринимателям, так и тем, кто только открывает магазин или кафе — новым клиентам не начисляются комиссии и штрафы за неподдержание оборотов по эквайрингу, поэтому можно полностью сосредоточится на развитии проекта и не думать об ограничениях. ПСБ всегда делает банковские сервисы максимально удобными и предсказуемыми для своих клиентов»,— рассказала Анна Можейко, заместитель управляющего по развитию малого и среднего предпринимательства Ярославским филиалом ПСБ.

Приложение ПСБ включено в «белый список» Минцифры, поэтому сервисы банка остаются доступны даже при ограничениях интернета.

Оформить пакет услуг «Торговля» можно во всех офисах ПСБ до 31 июля.

*Применение пакета услуг «Торговля» возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина, турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Подключить пакет услуг можно до 30 июля 2026 г. Комиссия по эквайрингу 1,4% действует на весь срок обслуживания при заключении договора до 31 июля. Требования к обороту отсутствуют. Стоимость обслуживания — 1490 рублей в месяц: в эту сумму включены 10 бесплатных платежей, далее — 99 рублей за каждую операцию, бизнес-карта с бесплатным выпуском и обслуживанием. Снятие наличных в любых банкоматах до 5 миллионов рублей в месяц — 1%, свыше 5 миллионов рублей — 4%; переводы физлицам внутри банка ПСБ с лимитом до 500 000 рублей без комиссии, свыше 500 000 до 3 миллионов рублей — 2%, от 3 миллионов рублей и выше — 4%. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251