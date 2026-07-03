На Кубани, в Крыму и ряде других регионов юга России продолжает развиваться топливный кризис, связанный с дефицитом бензина. Так, по состоянию на утро 3 июля в Краснодаре продолжают работу 43 автозаправочные станции, следует из данных городского МЦУ. Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, региональные власти планируют ускорить развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличить темпы строительства газозаправочных станций. Владелец краснодарской фирмы, занимающейся таксомоторными пассажирскими перевозками, Александр Шапран рассказал «Ъ-Кубань», имеет ли смысл сегодня переводить автомобили на газовое топливо.

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«У нас на предприятии — порядка 70 автомобилей, и около 60 из них — на газу. Какие можно было, все оборудовали. Все их водители не испытывают никаких потрясений и достаточно спокойно переживают текущую ситуацию. А все бензиновые машины, на которые нельзя было поставить газ, у меня сейчас встали. Перебоев же с газом нет. Он немного подорожал, но некритично.

Проблема только в том, что не на каждый автомобиль можно поставить газовое оборудование. Если авто с непосредственным впрыском, то это будет очень дорогое оборудование (порядка 120-150 тыс. руб.), и это будет только пропан. При этом расход бензина все равно сохранится (на 8 л. газа порядка 1,5 л бензина).

Обычный газ на "атмосферник" с распределенным впрыском ставить выгодно и просто. Где–то прошивка меняется, клапаны под газ регулируются. И там бензин нужен только для прогрева.

Если выбирать между пропаном и метаном, то удобнее, наверное, пропан поставить на место запаски (42 или 53 л). До недавнего времени хорошее оборудование стоило порядка 50 тыс. руб. и оформление — в районе 20 тыс. руб. Такое оборудование окупается, примерно, за 50 тыс. км пробега.

Оборудование под метан дорогое (до 150 тыс. руб.), но оно и значительно быстрее окупается. Например, съездить в Москву и обратно обходится в 4,5 тыс. руб., а на бензине, где-то 12 тыс. руб.

На метане у такси в смену уходит на заправку 600 рублей, на пропане — 1 тыс. руб., а на бензине — 1,5 тыс. руб. Но нужно иметь в виду, что метановое оборудование добавляет к весу машины около 100 кг и занимает большой объем в багажнике, а метановые заправки менее распространены, чем пропановые.

Резюмируя вышесказанное сказанное, отмечу, что переходить на газ в текущих условиях смысл есть».