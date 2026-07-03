Паник и Фрэз из ярославского «Локомотива» завершили карьеру

Нападающие ярославского ХК «Локомотив» Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеру. Об этом сообщил журналист Олег Протасов, материал которого размещен на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Почти как и год назад, подавляющее большинство состава ярославцы сохранили. Потерь количественно немного, но они достаточно существенные: игравшие немаловажную роль Рихард Паник и Байрон Фрэз завершили карьеру»,— написал Олег Протасов.

Байрон Фрэз предположил, что завершит карьеру сразу после второй победы «Локомотива» в Кубке Гагарина. Оба нападающих играли в ярославской команде с 2024 года, их контракты действовали до 31 мая 2026 года. О продлении не сообщалось, но и клуб еще официально не прощался с игроками.

Алла Чижова