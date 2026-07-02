Марафон «Белые ночи» пройдет в Петербурге с временными перекрытиями дорог

В субботу, 4 июля, Санкт-Петербург примет 35-й международный марафон «Белые ночи». Спортсменам предложат две дистанции — 42,2 км и 10 км. Старт будет дан в 22:00 и 20:00 от «Газпром Арены», финиш запланирован на Дворцовой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается участие легкоатлетов из России и ряда зарубежных стран

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Ожидается участие легкоатлетов из России и ряда зарубежных стран

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Ожидается участие легкоатлетов из России и ряда зарубежных стран. В связи с подготовкой и проведением мероприятия в городе введут временные ограничения дорожного движения. Организаторы просят автомобилистов заранее ознакомиться с перечнем перекрываемых участков, опубликованным в официальных источниках, и скорректировать маршруты поездок.

Общественный транспорт также будет работать с учетом измененной схемы движения на время соревнований.

Кирилл Конторщиков