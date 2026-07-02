На Ставрополье за неделю картофель подорожал почти на 5%, смартфоны — более чем на 6%

Северо-Кавказстат опубликовал данные еженедельного мониторинга потребительских цен в Ставропольском крае за период с 23 по 29 июня. Наиболее заметный рост зафиксирован на смартфоны, картофель, куриное мясо и ряд лекарственных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сильнее всего за неделю подорожали смартфоны — на 6,18%, до 9,7 тыс. руб. Картофель прибавил в цене 4,73% и достиг 71,84 руб. за килограмм. Стоимость овощных консервов для детского питания выросла на 3,56%, куриного мяса — на 2,96%, ультрапастеризованного молока — на 1,98%, пшеничной муки — на 1,77%.

Среди медикаментов наиболее заметно увеличились цены на валидол — на 5,5%, нафазолин — на 2,62% и нимесулид — на 2,15%.

Вместе с тем продолжили дешеветь сезонные овощи. Стоимость свежих огурцов снизилась на 6,07%, помидоров — на 5,4%. Также за неделю подешевели свинина (на 1,65%), куриные яйца (на 1,46%), сосиски и сардельки (на 1,43%), подсолнечное масло (на 1,38%) и вареная колбаса (на 1,12%).

По данным Северо-Кавказстата, цены на большинство остальных товаров и услуг за отчетный период существенно не изменились. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, стоимость проезда в общественном транспорте и мойки автомобилей остались на прежнем уровне.

Валерий Климов