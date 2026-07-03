Господин полицейский избежал колонии

Бывший замначальника полиции Центрального района Санкт-Петербурга Руслан Сентемов, известный многим политическим активистам как сотрудник правопорядка, который руководил задержаниями на акциях, получил условный срок по делу о превышении должностных полномочий. Прокуратура просила посадить фигуранта в колонию общего режима. Полицейский стал местной знаменитостью во время разгона митингов в 2018 году, когда попросил протестующего гражданина обращаться к нему «господин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Сентемов, бывший заместитель начальника УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Руслан Сентемов, бывший заместитель начальника УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего полицейского — майора Руслана Сентемова к 3,5 годам условно по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Прокуратура требовала для экс-замначальника УМВД Центрального района четыре года колонии общего режима — но с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил более мягкое наказание. Кроме условного срока суд на один год и 10 месяцев лишил его права работать в правоохранительных органах.

Сентемов сначала был отправлен в СИЗО, но через два месяца его отпустили под запрет определенных действий.

Инцидент произошел ночью 29 сентября 2024 года у продуктового магазина на Миллионной улице. Сотрудники правопорядка задержали тогда владельца точки Вардана Арутюняна за продажу алкоголя в ночное время. Сентемов, подъехав на место, несколько раз ударил предпринимателя, в том числе головой в лицо.

Произошедшее попало на камеры наблюдения: на записи видно, как полицейский наносит удары, после чего задержанный падает. У Арутюняна диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

«Сентемов, состоящий в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Центральному району г. СПб, с 00:00 по 02:00 28.09.2024, находясь при исполнении своих служебных обязанностей у д. 18 лит. А по ул. Миллионной в г. СПб, без каких-либо оснований, по причине личной неприязни, нанес множественные удары головой и руками в область головы А., причинив последнему ЗЧМТ (закрытую черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга, а также ушибы»,— сказано в материалах дела.

В день прений стало известно, что он выплатил потерпевшему 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В последнем слове бывший полицейский признал, что события не отрицает и что оправдываться глупо. Однако во время следствия он утверждал, что не был при исполнении в момент избиения. Суд учел признание, извинения и компенсацию, а также наличие у фигуранта несовершеннолетних детей.

Руслан Сентемов известен как сотрудник полиции, обеспечивавший порядок во время протестных акций. В 2018 году, будучи старшим лейтенантом, запомнился фразой, сказанной участнику митинга, во время которого задерживаемый активист начал ему «тыкать»: «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне "господин полицейский"». Реплика стала политическим мемом. Сам экс-силовик неоднократно вступал с активистами в перепалку, но всегда при этом старался держаться подчеркнуто вежливо.

Андрей Кучеров