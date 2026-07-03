Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «…будьте покойны — авторы обязательно объяснят, что же творится на самом деле… В дело пойдут и кома, и амнезия, и месть, и жестокие убийства, и осиротевшие дети — разве что никого не подменят в роддоме и никто не упадет с лестницы с последующим выкидышем, хотя это, пожалуй, могло бы дополнительно украсить картину».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Морока с оборота».