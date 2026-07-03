Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 4–5 июля
2 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых документальный фильм о природе «Легенды леса» и испанский триллер «Иллюзия убийства». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Иллюзия убийства
- Режиссер: Джейкоб Сантана
- В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо, Эва Льорач, Мэнни Перес
- Жанр: триллер, детектив / Испания, Доминикана / 97 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…будьте покойны — авторы обязательно объяснят, что же творится на самом деле… В дело пойдут и кома, и амнезия, и месть, и жестокие убийства, и осиротевшие дети — разве что никого не подменят в роддоме и никто не упадет с лестницы с последующим выкидышем, хотя это, пожалуй, могло бы дополнительно украсить картину».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Морока с оборота».
Оно приходит снизу
- Режиссер: Кристиан Бернард
- В ролях: Марибель Верду, София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо, Урко Оласабаль, Ибаи Атанес
- Жанр: ужасы / Испания / 94 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем вои-вопли, причудливые коридоры и тщетные предупреждения, которые адресует Изабель городская сумасшедшая, некогда в этом доме обитавшая. Словом, если вы видели хоть один современный фильм о проклятой жилплощади, то вы видели их все».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Упыри с дисконтом».
Кто есть кто?
- Режиссер: Хьюго Мартин Куерво
- В ролях: Элена Ирурета, Кира Миро, Сальва Реина, София Отеро, Ана Хара, Марти Кордеро
- Жанр: комедия, фэнтези / Испания, США, Франция / 95 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «Пионер»: «Семья Фуэнтес — такая же, как и многие другие: работа, школа, вечная спешка и минимум общения. Все меняется, когда младшая дочь Валентина загадывает желание на свой девятый день рождения. Наутро вся семья просыпается в чужих телах: папа — в теле мамы, Валентина — в теле бабушки, а подростки-близнецы путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Чтобы вернуть все на свои места, каждому придется посмотреть на жизнь глазами другого и понять, что значит быть настоящей семьей».
Рейс 298
- Режиссер: Стивен Куэйл
- В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати, Хеннеки Талбот, Молли Райт, Бетси-Блу Инглиш
- Жанр: триллер, фантастика, ужасы / США / 85 мин.
- Слоган: «Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?»
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Рейс 298 сталкивается с вспышкой загадочного вируса, а после сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Несколько выживших пытаются укрыться в грузовом отсеке».
Легенды леса
- Режиссер: Венсан Мюнье
- В ролях: Мишель Мюнье, Симон Мюнье, Венсан Мюнье
- Жанр: документальный / Франция / 95 мин.
- В прокате: с 2 июля
Кинопрокатчик «U Films»: «Венсан Мюнье отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами, юркими горностаями и другими животными. Они также надеются увидеть и глухаря — почти неуловимую птицу, которая появляется лишь на мгновения».
Курочка. Пух и прах
- Режиссер: Дьёрдь Пальфи
- В ролях: курицы Эсти, Фери, Эти, Нора, Санди, Энци, Эникё, Анэтт
- Жанр: драма / Германия, Греция, Венгрия / 96 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Нет, все-таки, как он, черт возьми, это сделал?! Говорят, долго-долго проводил куриный кастинг. Человеческого воображения не хватает, чтобы представить себе эту процедуру: без магии не обошлось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Курица вкрутую».
Ночной бизнес
- Режиссер: Деррик Борте
- В ролях: Рассел Кроу, Люк Эванс, Тереза Палмер, Дэниэл Дзоватто, Джош МакКонвилл, Аарон Пол
- Жанр: триллер, комедия / США, Австралия / 101 мин.
- Слоган: «В городе порока выживает крутейший»
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Ночном бизнесе" Рассел Кроу в центре внимания и явно этим наслаждается, отпуская порезвиться комедийную часть своего дарования».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лос-Анджелесское долголетие».
Марк глазами Софии
- Режиссер: София Коппола
- В ролях: Марк Джейкобс, Грэйс Коддингтон, София Коппола, Ким Гордон, Спайк Джонс, Хлоя Севиньи
- Жанр: документальный / США / 87 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм выстроен как стандартная документалка: интервью с Джейкобсом, говорящие головы с комментариями, нарезка хроники, экскурсы в детство и юность, летопись карьеры от первых опытов до всеобщего признания. Отличается он интонацией, деликатной и доверительной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра на одевание».
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
- Режиссеры: Екатерина Салабай, Анна Миронова
- Жанр: мультфильм / Россия / 65 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинопрокатчик «Вольга»: «Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем, в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!»
Малыш-каратист
- Режиссер: Алексей Алферов
- В ролях: Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Кирилл Плетнев
- Жанр: боевик, драма / Россия / 108 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу».