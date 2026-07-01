Морока с оборота

В прокат выходит триллер «Иллюзия убийства» (Reversion) — полнометражный дебют испанского режиссера Джейкоба Сантаны со звездой сериалов «Бумажный дом» и «Элита» Хайме Лорэнте в главной роли. Картина, даром что является ремейком южнокорейского фильма «Ночь воспоминаний» (2017), полна самых что ни на есть испанских или даже мексиканских мыльнооперных страстей, предупреждает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Иллюзия убийства»

Фото: AF Films Кадр из фильма «Иллюзия убийства»

Фото: AF Films

В 2007 году ничем не примечательная семья — папа, мама, двое сыновей — переезжает в новый дом. Старший сын Давид (Мануэль Вега) — настоящая гордость фамилии: блестяще отучился в университете, делает юридическую карьеру, играет в регби, словом, умник, отличник и просто красавец. Младший Марио (Хайме Лорэнте), который только готовится к поступлению и корпит над учебниками, искренне восхищается братом и смотрит на него снизу вверх в прямом и переносном смысле. Пожалуй, Марио, которому по сюжету года двадцать два, внешне может показаться слишком взрослым для будущего студента, но это не упущение кастинга — эта деталь получит объяснение примерно в середине фильма, как и прочие странности, которых здесь достаточно.

Например, новый дом вызывает у Марио неотступное чувство дежавю, будто он здесь уже бывал. А в доме имеется запертая комната, куда отец запрещает сыновьям заходить, и из нее по ночам пробивается свет и доносятся непонятные шумы. Давида во время вечерней прогулки, куда он вытащил и брата, похищают какие-то люди, запихнув его в фургон, но на призывы Марио скорее взяться за его поиски полиция реагирует подозрительно индифферентно. Когда Давид внезапно возвращается через пару месяцев, он выглядит и ведет себя не так, как до похищения, как будто стал другим человеком. Самому же Марио снятся кошмары, а родители пичкают его таблетками и в любой непонятной ситуации говорят, что ему просто почудилось, ничего необычного не происходит.

Раскрывать дальнейшие подробности сюжета было бы нечестно по отношению к потенциальным зрителям, потому что вся довольно шаткая конструкция фильма держится на одном, самом главном сценарном твисте. К нему отсылает и оригинальное название картины, означающее «реверс», «оборотная сторона». Естественно, все здесь, как можно легко догадаться уже по первым минутам, не то, чем кажется, но будьте покойны — авторы обязательно объяснят, что же творится на самом деле.

При этом чем дальше, тем более гротескными будут их объяснения, так что под конец очередной «вот это поворот» будет вызывать уже не шок, а нервное хихиканье.

В дело пойдут и кома, и амнезия, и месть, и жестокие убийства, и осиротевшие дети — разве что никого не подменят в роддоме и никто не упадет с лестницы с последующим выкидышем, хотя это, пожалуй, могло бы дополнительно украсить картину.

Кроме переусложненного сюжета, Джейкобу Сантане, который сам же писал сценарий вместе с двумя соавторами, похвалиться особо нечем. Снят фильм совсем не изобретательно: залитые солнцем флешбэки по контрасту со зловещими ночными тенями в «настоящее время», непременный дождь в особо драматичных эпизодах. Моменты, которые должны, по замыслу авторов, быть самыми страшными, озвучены детскими голосами, поющими рождественские колядки,— проверенный прием, чтобы нагнать тревожности.

Два актера в главных ролях, как могут, стараются придать убедительности бушующим на экране страстям. Лорэнте, прошедшему сериальную закалку, это местами даже удается, чего, увы, не скажешь о его экранном брате. Остальные же персонажи чисто функциональны: «психолог с экспериментальными методами» легко мог бы поменяться местами с «отцом», и ничего бы не изменилось. Да и остальные части этой головоломки совсем не так интересны, чтобы пытаться собрать из них слово «триллер».