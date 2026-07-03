Упыри с дисконтом

На экранах — фильм Кристиана Бернарда «Оно приходит снизу» («Bajo tus pies»). Михаил Трофименков подивился тому, как синхронно одинаковые сценарные идеи приходят в голову ремесленникам из разных полушарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Наше кино Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Наше кино

Знакомство с гордой баскской культурой происходит у нас в извращенной форме: через кинематограф ужасов, уже практически заместивший в нашем прокате весь спектр мирового кино. Ладно, хоть так, хоть на Бильбао полюбуемся.

За столицу Страны Басков ответствует вычурный особняк в стиле модерн, построенный сто с лишним лет назад местной звездой — архитектором Магнесом. Населяли его в прежние времена сплошные звезды кино, политики и спорта. А в наши дни шикарные апартаменты 150 кв. м с панорамными окнами сдаются за смешные деньги. Что, естественно, приводит в восторг мать-одиночку Изабель (Марибель Верду) с двумя детьми, сыном Иезекилем и дочерью Люсией, и невнятным, но явно драматичным прошлым.

А дальше все происходит как положено в любом киноособняке ужасов. Магнес некогда первым в Бильбао провел в своем «дворце» центральное отопление и вентиляцию. Теперь из вентиляционных решеток ночи напролет раздаются завывания каких-то инфернальных старушек: «Люсия, не оставляй меня одну, мне страшно!», «Сейчас и в час нашей смерти — аминь!» и так далее. Хорошо еще, что на решетках кем-то развешаны мешочки с камфарой,— оказывается, надежный оберег от проникновения сил зла.

В общем вои-вопли, причудливые коридоры и тщетные предупреждения, которые адресует Изабель городская сумасшедшая, некогда в этом доме обитавшая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Basque Films S.L. Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Basque Films S.L.

Словом, если вы видели хоть один современный фильм о проклятой жилплощади, то вы видели их все.

Легкую улыбку может вызвать лишь консьерж, который при разговоре с главной героиней истово колотит молотком по какой-то пищащей субстанции.

Изабель же до поры до времени слишком поглощена работой психоаналитика, чтобы отвлекаться на дьявольщину. Ее видеосеансы с клиентами намекают на присутствие у режиссера чувства незамысловатого юмора. Например, некая Беттина жалуется, что все мужики от нее сбегают после первой ночи, потому что она гораздо успешнее, умнее и талантливее их.

На баскскую специфику можно списать лишь заполошную католическую ноту: Страна Басков всегда славилась религиозным рвением. Вот и Изабель в контракте об аренде просят указать ее отношение к религии. Но религия здесь как дубинка, которую зло и добро отбирают друг у друга.

С одной стороны, ведьмы, которые окажутся сестрами Магнес, все время провозглашают «аминь!» в своих мантрах. С другой — перебороть их в решающий момент возможно только старым добрым способом: приказав «изыди!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Наше кино Кадр из фильма «Оно приходит снизу»

Фото: Наше кино

Ведьмы, как оказывается, хоть им и по сто с лишним лет, идут в ногу с прогрессом. И тут фильм вызывает тоскливое дежавю. Пару месяцев назад в наш прокат выходил фильм Нэнси Леопарди «Обитель зла: Мутация», где горстка сверхалчных супербогачей выкачивала из девочки Эллис редчайшую «золотую кровь», которую продавали жаждущим вечной жизни по $200 тыс. за пинту.

Баскские упыри выкачивают из детей не золотую, а фиолетовую «эссенцию» с тем же омолаживающим эффектом. Лаборатории в Бильбао правда победнее, чем в Америке: такая семейная лавочка. Да и дети, в отличие от Эллис, в Испании одноразовые. Злодеям приходится постоянно пополнять их запас, заманивая демпинговыми ценами мамаш типа Изабель. И если она сопротивляется, то остальные граждане добровольно отдают своих детей в распыл в обмен, вы не поверите, на жилплощадь во «дворце».

И кого это, интересно, в большей степени испортил квартирный вопрос: советских людей или вот эти вот сливки общества.