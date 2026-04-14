Кремень, а не оборона

Суд в Курске приговорил директора местной компании «Кремень» Игоря Ругаева к восьми годам колонии за хищение около 15 млн руб. бюджетных денег при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Предприниматель, по материалам дела, присвоил деньги, внесенные в смету затрат на страховку техники и жизни рабочих. Ругаев не признал вину, заявив, что с ним не рассчитались за работы, а сам он потратил порядка 20 млн руб. на защиту от обстрелов сотрудников и строительной техники.

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

Ленинский райсуд Курска признал директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом в 6,3 млн руб.

Под стражей Ругаев находится с февраля 2025 года. Тогда предпринимателя привлекли к административной ответственности за попытку организации митинга в центре Курска.

2 февраля Ругаев в чате ВОП в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал сообщение с призывом собраться на следующий день на Красной площади для выяснения причин неподписания документов о принятии объектов по контрактам.

В чате состояли 75 участников, среди которых были представители управления капитального строительства региона и компаний-подрядчиков, занимавшихся возведением фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Чиновники написали на Ругаева заявление в полицию. Он утверждал, что не хотел проводить митинг, а призывал провести рабочую встречу. Предприниматель провел восемь суток под административным арестом, после чего его заключили в СИЗО уже по делу о мошенничестве. Позже его этапировали в столицу и поместили в «Матросскую Тишину», где он провел около полугода. В марте Ругаева вернули в Курск, где началось рассмотрение его уголовного дела по существу. Параллельно региональное управление налоговой службы инициировало дело о банкротстве его компании «Кремень» из-за задолженности почти в 22 млн руб.

Как было установлено в суде, в 2022–2024 годах Ругаев внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов, а также на страховку техники, жизни и здоровья рабочих, но не выполнил взятые на себя обязательства.

По подсчетам следствия, таким образом предприниматель похитил порядка 15 млн руб.

Сам Ругаев не признал вину. Он объяснил, что за время работы на строительстве фортификационных сооружений из-за ударов со стороны Украины потерял полтора десятка единиц спецтехники. По его словам, для возмещения ущерба ему разрешили использовать 3% от стоимости контракта на ремонт и закупку средств защиты, чего ему не хватало. Только на закупку бронежилетов для рабочих предприниматель, по его словам, потратил около 20 млн руб.

Ругаев заявил, что так не получил денег за работу на границе. «В чем моя вина? Мне не заплатили, мою технику разбили, моя организация не может работать, техника стоит. Мы безупречно работали, а у следствия много несостыковок»,— сказал он (цитата по материалам объединенной пресс-службы судебной системы Курской области).

Игорь Ругаев стал тринадцатым по счету осужденным за махинации при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Шестеро получили реальные сроки за растрату 153 млн руб. при возведении линий обороны в Глушковском районе. Экс-глава корпорации развития Владимир Лукин был приговорен к девяти годам колонии, его экс-заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов — к восьми и семи годам. Замешанные в схеме экс-депутат облдумы Максим Васильев и руководители подконтрольных ему компаний Андрей Воловиков и Виталий Синьговский получили от четырех до восьми лет. Вину в преступлении признали лишь Васильев и Синьговский.

Более внушительные наказания были назначены бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову. Их приговорили к 14 и 17 годам колонии строгого режима соответственно за получение более 20 млн руб. взяток с коммерсантов, которые в том числе занимались строительством фортификационных сооружений. Местный житель Дмитрий Шубин, передававший откаты чиновникам, был приговорен к восьми годам. Еще трое предпринимателей — Денис Федоров, Максим Воронин и Владимир Коноплев — получили от девяти до десяти лет колонии.

В данный момент приговор за участие в махинациях при строительстве фортификационных сооружений в столичном СИЗО ожидает уроженка Курска и депутат народного совета Донецкой народной республики Татьяна Бондаренко. Она, по версии следствия, обналичивала деньги для Максима Васильева. Последний раз срок ее ареста продлили до 24 мая.

Сергей Толмачев, Воронеж