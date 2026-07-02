Концерт Линды, триллер Кристофера Нолана и выступление комика Сергея Орлова

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты, посмотреть спектакли и кино на большом экране, а также посетить стендап комика Сергея Орлова и гастрономический фестиваль. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 в музыкальном театре Ростова пройдут концерты «На бис». Солисты, артисты хора и оркестра подготовили к концу театрального сезона эксклюзивную программу, в которую вошли фрагменты опер, балетов, оперетт и мюзиклов.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (12+)

4 июля в 18:00 в клубе «Мед» пройдет концерт рэпера Newlightchild. 23-летний москвич стал известен благодаря своему самобытному стилю, сочетающему агрессивное клауд-рэп звучание и глубокие биты. Массовую популярность обрел после выпуска альбома Night For Ever в конце 2023 года.

Стоимость билетов — от 1844 руб. (16+)

4 июля в 20:00 на площадке «Пересвет-Арены» выступит Линда. Певица прославилась в середине 1990-х. Главные ее хиты — песни «Ворона», «Цепи и кольца» и «Мало огня». В творчестве Линды прослеживаются этнические мотивы, также ее композиции часто относят к трип-року. Звучание может показаться холодным и мрачным, но при этом завораживающим и притягательным.

Стоимость билетов — от 2600 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

В театре драмы им. Горького 3 июля в 18:30 покажут спектакль «Люкс №13». Комедия, написанная Реем Куни, была удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия 1991 года. «Оглушительный смех зрителей вызывает и остроумный английский юмор, и невероятные переделки, в которые попадают персонажи, вовлекаемые главным героем, незадачливым ловеласом, и по совместительству депутатом парламента»,— сказано в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

Театр «Человек в кубе» в субботу в 19:00 можно посмотреть драму «За закрытыми дверями». Эта пьеса — программная для творчества Сартра и французского экзистенциализма. Главные герои — журналист Гарсен, интеллектуалка Инэс и красотка Эстель — оказываются в гостиничном номере без окон и с запертой дверью. Герои мучаются оттого, что в их прошлом присутствует нечто, что уже невозможно изменить. «События и осознания, которые предстоит пережить героям куда серьезнее, чем невозможность покинуть комнату», — говорится в описании спектакля.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

Театр кукол им. Былкова 3 июля в 19:00 и 4 июля в 16:00 покажет спектакль-песочное шоу «Маленький принц». Спектакль покажут Екатерина Шеффер — победитель международного конкурса песочной анимации, и Алексей Ермаков — артист театра и кино. На представлении прозвучит живая музыка.

Стоимость билетов – 800 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Горизонт Cinema&Emotion» и «Киномакс IMAX» в пятницу и в выходные покажут фильм «Мементо» режиссера Кристофера Нолана. Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешевых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти. Помня все до убийства, он забывает то, что происходило 15 минут назад.

Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)

В пятницу в 16:30 в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» пройдет показ фильма Роберта Олтмена 2002 года «Госфорд Парк». В пасмурный ноябрьский день 1932 года в имении сэра Уильяма Маккордала, поместье Госфорд Парк, собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Все готово к очередному шикарному празднику беспечных прожигателей жизни. Но внезапно хозяина дома находят мертвым, и кто-то поспособствовал его преждевременной отправке на тот свет. Премия «Оскар» за лучший сценарий, «Золотой глобус» за режиссуру и BAFTA за лучшие костюмы.

Стоимость билетов — 430 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В пятницу в 19:00 в КСК «Экспресс» выступит комик Сергей Орлов с программой «Звезда». Артист в своем стендапе много рассказывает о жизни в российской глубинке, поэтому комика часто называют «народным».

Стоимость билетов — от 5500 руб. (18+)

3 и 4 июля на стадионе «Ростов Арена» пройдет туристический форум гостеприимства «Ростов-на-Дону – город со вкусом». В программе – выступления лучших рестораторов Юга, донских виноделов, сыроваров и локальных производителей. Гостей ждут кухня XIX и XXI века, блюда, созданные специально для форума, гастробаттлы, «вкусы часа», винно-сырные пары, розыгрыши и события, которые можно попробовать только здесь и только в этот день. Посетить мероприятие все желающие смогут бесплатно.

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