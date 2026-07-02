Донской минсельхоз через суд пытается вернуть 20 млн рублей грантов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области обратилось в Арбитражный суд с иском к кооперативу «Миллеровский». Ведомство требует взыскать более 20,4 млн руб., полученных организацией в качестве гранта. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства были выделены на развитие материально-технической базы организации по соглашению от 21 апреля 2025 года. Основанием для подачи иска стало недостижение кооперативом плановых показателей деятельности за 2025 год. В определении отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июля. До этого срока ответчику предстоит представить отзыв на исковое заявление, доказательства его вручения истцу. При наличии возражений относительно суммы взыскания кооператив должен подготовить контррасчет.

Как пояснила «Ъ-Ростов» юрист Анна Барабаш, по общему правилу, недостижение результатов, будь то поголовье, объем производства, выручка, создание рабочих мест, признается основанием для возврата выделенных из бюджета средств.

«Вопрос только в том, требуется ли вся сумма или ее часть, пропорциональная объемам недостигнутых результатов. Суды в таких спорах нередко исходят из того, что грант по своей природе является субсидией, соответственно, при существенном расхождении фактически достигнутых (и документально подтвержденных) результатов с теми, которыми обусловлено ее предоставление, требования органов власти подлежат удовлетворению», - рассказала Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions.

Эксперт также отметила, что в ряде случаев оказывается, что получатель достиг требуемых результатов, однако они по разным причинам, чаще всего исключительно формальным, учтены не были, обычно это случается в связи с нарушением сроков. В других случаях недостижение результатов может являться прямым следствием действий или бездействия со стороны самого уполномоченного органа.

«Случаются ситуации, когда между принятием решения о предоставлении гранта и перечислением денежных средств на счет получателя проходят месяцы, а сроки при этом не сдвигаются. Наконец, никто не отменял форс-мажорные обстоятельства, которые также могут являться причиной нарушения получателем гранта своих обязательств. У ответчика ключевая линия защиты — показать, что деньги потрачены целевым образом и хозяйство реально работает, а недостижение плана является следствием ошибки или событий, которые получатель не мог ни предвидеть, ни предотвратить», - поделилась в разговоре с «Ъ-Ростов» госпожа Барабаш.

Константин Соловьев