На продажу в Петербурге выставлено около 2 тыс. офисных помещений

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», к концу первого полугодия 2026 года объем предложения офисов на первичном рынке Санкт-Петербурга был равен 65,6 тыс. кв. м — это 1,8 тыс. офисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство офисов на продажу сосредоточены в двух районах города: 33% — в Московском районе, 26% — в Петроградском

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Большинство офисов на продажу сосредоточены в двух районах города: 33% — в Московском районе, 26% — в Петроградском

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе-июне 2026 года офисы в нарезку продавались в 21 бизнес-центре Петербурга, подвели итоги полугодия в КЦ «Петербургская Недвижимость». Почти треть этих проектов вышла на рынок за первые шесть месяцев 2026 года.

Основную часть предложения составляют классические бизнес-центры — на них приходится 75% проектов, оставшиеся 25% — многофункциональные комплексы (МФК), где помимо офисов представлены апартаменты и помещения стрит-ритейла.

Большинство офисов на продажу сосредоточены в двух районах города: 33% — в Московском районе, 26% — в Петроградском. Средняя цена предложения достигла 369 тыс. рублей за кв. м с НДС. При этом в бизнес-центрах класса А цена квадратного метра — 421 тыс. рублей, в объектах класса В — 330 тыс. рублей. 80% всех лотов приходится на небольшие офисы площадью до 100 кв. м. Средняя цена таких помещений равна 370 тыс. рублей за кв. м.

По словам заместителя директора КЦ «Петербургская Недвижимость» Светланы Московченко, значительная часть проектов бизнес-центров, реализующих помещения на первичном рынке, представлена от жилых девелоперов.

«Диверсификация портфеля позволяет адаптировать проекты под рыночную конъюнктуру, например, переформатировать апартаменты в офисы или совмещать эти форматы в МФК»,— обозначает ситуацию на рынке эксперт.

Александра Тен