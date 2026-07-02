Кубанские вузы объяснили рост стоимости платного обучения

Представители ведущих вузов Краснодарского края объяснили рост стоимости платного обучения сочетанием федерального регулирования, увеличением затрат на реализацию образовательных программ и сокращением числа платных мест, за счет которых ранее частично компенсировались расходы. Об этом они сообщили на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным, которые приводятся со ссылкой на «Коммерсантъ», в среднем по России стоимость обучения в вузах в 2026 году выросла на 10,7%. Введение регулирования количества платных мест, отмечают эксперты, привело к неравномерной динамике цен: в ряде вузов рост составил 12–14%, а по отдельным направлениям — до трети. В Кубанском государственном университете стоимость обучения увеличилась по всем программам подготовки, при этом наиболее заметный рост — на 33% — зафиксирован на юридическом факультете.

Как пояснил проректор по учебной работе Кубанского государственного аграрного университета Алексей Петух, ценообразование в сфере высшего образования напрямую связано с базовым нормативом затрат, устанавливаемым государством на подготовку одного студента.

По словам спикера, существует базовый норматив затрат по бюджету студента, три стоимостные группы — первая, вторая и третья. Это то, сколько выделяет бюджет с учетом территориального коэффициента, то есть региональной корректировки. Ниже этой стоимости вуз устанавливать цену не имеет права, это закреплено нормативными актами, объяснил представитель вуза.

По словам Петуха, итоговая стоимость обучения формируется также исходя из экономики конкретной образовательной программы: трудоемкости подготовки, фонда оплаты труда преподавателей и прочих расходов вуза. При этом для студентов второго и последующих курсов рост стоимости ограничен уровнем инфляции.

Дополнительным фактором повышения цен стало сокращение числа платных мест, отметил проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию Кубанского государственного университета Семен Кустов.

«Платное обучение позволяет вузу покрывать растущие расходы. Чем больше набор, тем ниже удельная стоимость, но при сокращении мест затраты все равно необходимо компенсировать, что приводит к росту цен»,— пояснил он.

Вячеслав Рыжков