В первом полугодии цены на квартиры в новостройках в Петербурге выросли на 9%

В сегменте новостроек масс-маркета увеличение стоимости квартир в январе-июне 2026 года составило 9%, подсчитали аналитики консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». В Ленобласти предложение подорожало на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из причин — вымывание наиболее доступных квартир в конце 2025 года и в январе 2026 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Одна из причин — вымывание наиболее доступных квартир в конце 2025 года и в январе 2026 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди основных причин роста цен специалисты КЦ «Петербургская Недвижимость» называют вымывание наиболее доступных квартир в конце 2025 года и в январе 2026 года, рост себестоимости строительства, самый низкий за последние 10 лет объем предложения в Петербурге, а также осторожный подход застройщиков к запуску новых проектов. Объем нового предложения в первом полугодии составил 1,32 млн кв. м. При этом более половины (52%) вышедших на рынок объектов приходится на Ленобласть. В 2024-2025 годах доля соседнего региона в объеме предложения составляла 42% и 31% соответственно.

По итогам первого квартала в Санкт-Петербургской агломерации было продано 30,3 тыс. квартир, или 1,26 млн кв. м. Это на 7% выше результата аналогичного периода прошлого года. Прирост связан с высокой активностью покупателей в январе и июне на фоне ожидания изменений условий семейной ипотеки. При этом по сравнению со вторым полугодием 2025 года снижение составило 28%. В среднем ежемесячный темп продаж стабилизировался на уровне 4,5-4,7 тыс. сделок, что сопоставимо с динамикой первого полугодия 2025 года, отмечают аналитики.

Александра Тен