Судью Лазаревского суда Сочи подозревают во взяточничестве

Председатель Следственного комитета РФ направил в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, в ходе проверки установлены обстоятельства получения бывшим судьей крупной денежной суммы. Следствие полагает, что 1 июля 2025 года на территории одной из АЗС в Сочи Сергей Богданович через посредников — Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко — получил первую часть взятки в размере 25 млн руб. из общей суммы 50 млн руб. Деньги, по версии следствия, были переданы подсудимым Сафарбием Напсо за рассмотрение уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

По итогам проверки глава СКР Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Богдановича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении посредников — Олега Зенина и Романа Нестеренко, обвиняемых по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, уже рассматривается в суде. Дело в отношении Сергея Хребтенко выделено в отдельное производство.

Вячеслав Рыжков