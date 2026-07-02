На КМВ директор стройфирмы ответит в суде за 400 млн рублей дольщиков

Прокуратура Ставропольского края передала в Пятигорский городской суд материалы уголовного преследования двух фигурантов, которые в период с 2013 по 2018 год похитили у 236 участников долевого строительства свыше 400 млн руб., предназначавшихся для возведения многоквартирных домов в Ессентуках и Пятигорске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело о масштабном мошенничестве на рынке жилищного строительства Кавказских Минеральных Вод передано на рассмотрение Пятигорского городского суда. Надзорное ведомство Ставропольского края утвердило обвинительное заключение в отношении двух жителей региона, чьи действия следствие квалифицировало по наиболее тяжкой части статьи о мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Согласно материалам расследования, схема обмана была выстроена еще в 2013 году, когда руководитель строительной компании сформировал преступный синдикат, привлекши к участию в нем своего заместителя. На протяжении пяти лет — вплоть до 2018 года — соучастники заключали договоры долевого участия с гражданами, заведомо зная об отсутствии у них финансовых возможностей для реализации заявленных проектов. Жертвами аферы стали 236 человек, вложившихся в строительство квартир в Ессентуках и Пятигорске.

Собранные с дольщиков средства, общая сумма которых превысила 400 млн руб., так и не были направлены на возведение обещанных объектов. Ни один из домов не был достроен, введён в эксплуатацию и передан покупателям. Аккумулированные деньги фигуранты дела израсходовали в собственных интересах.

Финансовые потери пострадавших были компенсированы за счет государственных ресурсов — средств, выделенных публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», которая в последние годы взяла на себя функцию защиты обманутых участников долевого строительства по всей стране.

В рамках обеспечительных мер следствие наложило арест на собственность обвиняемых, оцененную более чем в 500 млн руб., — сумму, превышающую размер причинённого ущерба. Это решение призвано гарантировать исполнение возможного судебного приговора в части имущественных взысканий.

Станислав Маслаков