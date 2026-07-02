Четверо жителей Дагестана задержаны за хищение 110 тонн нефти из скважин

Следственный комитет возбудил уголовное дело против организованной группы, участники которой на протяжении нескольких месяцев незаконно выкачивали нефть из скважин Ногайского района Дагестана, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УСМИ СК России Фото: УСМИ СК России

Следственное управление СК России по Республике Дагестан инициировало уголовное преследование по двум статьям: краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Четверо фигурантов дела задержаны, вопрос об их заключении под стражу в ближайшее время будет передан на рассмотрение суда.

Согласно материалам расследования, схема преступного промысла была выстроена в 2025 году местным жителем, организовавшим группу для систематического несанкционированного отбора нефти из скважин на территории Ногайского района. С сентября 2025 по март 2026 года сообщники регулярно вывозили сырье и сбывали его нефтеперерабатывающим предприятиям. За этот период группе удалось похитить не менее 110 тонн нефтепродуктов.

Схему удалось раскрыть во многом благодаря принципиальной позиции сотрудника одного из подразделений органов внутренних дел. Лидер группировки предложил ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за то, чтобы грузовые автомобили с нелегальным грузом беспрепятственно добирались до мест сбыта. Полицейский отказался от взятки и незамедлительно поставил в известность руководство.

После этого МВД и УФСБ России по Республике Дагестан провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых факт передачи денег был задокументирован. Комплексная работа двух ведомств позволила зафиксировать коррупционный эпизод и обеспечить доказательную базу по всему делу. Следственные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего и установление всех соучастников, продолжаются.

Станислав Маслаков