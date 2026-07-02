В Волосовском районе прошел Фестиваль поколений

1 июля в Волосовском районе Ленинградской области в 19-й раз состоялся Фестиваль поколений. Мероприятие объединило ветеранов, молодежь и представителей органов власти.

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Встреча началась у мемориального комплекса «Большое Заречье», созданного там, где была сожжена деревня. На месте бывших улиц и домов сохранились печные трубы. 30 октября 1943 года здесь были уничтожены 180 дворов вместе с мирными жителями. Всего за годы войны в Ленинградской области было уничтожено более 3 тыс. деревень.

Фестиваль учрежден в 2008 году по инициативе депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и за прошедшие годы стал одним из заметных региональных событий. Его задача — сохранить общение между ветеранами и молодым поколением: участники делятся воспоминаниями и передают опыт. Программа традиционно включает митинги у мемориалов, возложение цветов, встречи с ветеранами и концерты военно-патриотической песни.

На церемонии открытия участники зажгли лампады у гранитных плит мемориала в память о погибших за Родину. Представители делегаций возложили венки и цветы к монументу воину-освободителю. Для гостей работала полевая кухня, звучали военно-патриотические песни.

Программа продолжилась в Волосово у Стелы Памяти, установленной в честь земляков, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. Участники почтили память воинов-интернационалистов, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн.

Завершился Фестиваль поколений концертной программой в городском Дворце культуры «Родник».

Алина Гуляева