В Сочи могут полностью запретить использование электросамокатов

Власти Сочи рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), вплоть до полного запрета их эксплуатации на территории города. Окончательное решение будет приниматься с учетом мнения жителей, сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В обсуждении приняли участие представители ФСО России, Госавтоинспекции, дорожных организаций, районных администраций и операторов проката средств индивидуальной мобильности.

По данным службы скорой помощи, в 2025 году в Сочи зарегистрировано 547 обращений, связанных с травмами при использовании электросамокатов и других СИМ, в том числе 129 случаев с участием детей. С начала 2026 года зафиксировано свыше 150 подобных обращений. Кроме того, в первом полугодии количество аварийных ситуаций с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось на 75% — с 8 до 14 случаев.

По словам господина Прошунина, городу необходимо выработать собственную модель регулирования использования СИМ с участием владельцев дорог, общественных пространств и других заинтересованных сторон. Он отметил, что среди рассматриваемых мер не исключается и полный запрет использования таких средств, если подобную инициативу поддержат жители.

Глава Сочи также сообщил, что вопрос будет рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии, после чего власти намерены запустить процедуру изучения общественного мнения на открытой платформе. По словам мэра, принятие решений без учета позиции жителей города недопустимо.

Вячеслав Рыжков