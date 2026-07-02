Проезд в троллейбусах и трамваях Ставрополья подорожал до 35 рублей

С 1 июля 2025 года пассажиры Ставрополя и Пятигорска платят больше за поездки в наземном электрическом транспорте, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Также в течение месяца подорожание затронет еще семь городских автобусных маршрутов краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Стоимость проезда на троллейбусах в Ставрополе и трамваях в Пятигорске поднялась до 35 руб. — соответствующие изменения вступили в силу в среду, 1 июля. Региональное Министерство дорожного хозяйства заблаговременно предупреждало жителей о предстоящем повышении.

Ведомство пояснило, что причиной пересмотра стоимости послужило решение оператора наземного электрического транспорта унифицировать тариф для обоих городов. Чиновники подчеркнули: итоговые цифры не вышли за рамки предельных значений, которые утверждала краевая тарифная комиссия.

Июль для ставропольцев ознаменуется и дальнейшим ростом транспортных расходов — сразу на нескольких автобусных направлениях. С 5 июля поездка подорожает на маршрутах № 4 (Стеклотарный завод — 566-й квартал) и № 40 (СНТ «Мечта» — микрорайон Радуга): билет на каждом из них будет стоить 50 руб.

8 июля новые расценки введут ещё на трех направлениях. Маршруты № 42м (204-й квартал — улица Атаманская) и № 8 потребуют от пассажиров 50 рублей, тогда как поездки по маршрутам № 48 (ЖК «Соборный» — улица Чехова) и № 50 (ЖК «Рубин» — школа № 44) обойдутся в 60 рублей. Девятого июля аналогичный порог в 50 рублей установит маршрут № 8 (улица Атаманская — ЖК «Олимпийский»), а 12 июля к нему присоединится маршрут № 35м (Автостанция 1 — бульвар Зелёная Роща) с тарифом 60 руб.

Перевозчики объясняют удорожание услуг совокупным давлением операционных издержек: ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы и сопутствующие статьи расходов. Все перечисленные маршруты работают по нерегулируемому тарифу, размер которого компании определяют самостоятельно — городские и региональные власти не располагают инструментами для вмешательства в этот процесс.

Станислав Маслаков