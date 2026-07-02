Проект логистического центра в Ростовской области подорожал на 12 млрд рублей

Стоимость проекта роботизированного логистического центра в Ростовской области увеличилась с первоначальных 15 млрд до 27 млрд рублей. Об этом первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев заявил на пресс-конференции в «Интерфакс».

«Когда проект обсуждался у президента, речь шла, по-моему, про 15 млрд руб. Потом, когда начали делать исследования, цифра стала 20 млрд руб., потом 25 млрд руб., сейчас — 27 млрд руб.», — рассказал спикер.

По его словам, проект станет флагманским в масштабах России, однако создание современного автоматизированного комплекса требует значительных вложений.

«Окупаемость проекта зайдет за горизонт 15–20 лет, поэтому без помощи государства такой проект вытянуть просто математически невозможно», — цитирует Господарева пресс-служба.

Ключевой задачей Алексей Господарев назвал поиск оператора будущего центра.

Мария Хоперская