Донским экспортерам будут софинансировать рекламу и склады за рубежом

Осенью Центр поддержки экспорта Ростовской области намерен запустить софинансирование хранения товаров донских компаний на складах и их рекламу за рубежом. Об этом рассказал директор центра Аркадий Мурзаев на открытом интервью «Коммерсантъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как отметил господин Мурзаев, сейчас Центр поддержки экспорта Ростовской области помогает региональным компаниям малого и среднего бизнеса искать иностранных покупателей, участвовать в бизнес-миссиях и выставках, снижать логистические расходы и др.

«Мы с 2023 года софинансируем логистику. К нам приходят разные компании, кто-то получает поддержку на 10 тыс. — 15 тыс. руб., а кто-то на миллион. Все зависит от объемов поставки. По нынешним временам эта поддержка хороша. Мы просто платим за компанию часть транспортных расходов логисту»,— пояснил Аркадий Мурзаев.

АНО «Центр поддержки экспорта» Ростовской области создана в ноябре 2012 года в Ростове-на-Дону. Учредителем организации является минэкономразвития Ростовской области. В 2025 году услуги центра получили 615 субъектов МСП.

Кристина Федичкина