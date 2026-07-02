Каллас анонсировала новые санкции против России после удара по Киеву

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в ближайшее время выступит с официальным предложением по новым антироссийским санкциям. Ожидается, что предложения будут касаться расширения черного списка юрлиц, которые европейские власти связывают с российским ВПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Marius Burgelman / AP Кая Каллас

Фото: Marius Burgelman / AP

«Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря постоянной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву,— заявила госпожа Каллас в X.— Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России».

Она отметила, что сотрудники ведомств ЕС в Киеве находятся в безопасности.

Минобороны России сегодня отчиталось о массированном ночном ударе по объектам на территории Украины, в том числе в Киеве. Российское ведомство подчеркивало, что цели атак были связаны с ВСУ. Доклад о ночном ударе президенту Владимиру Путину представил глава Генштаба Валерий Герасимов.