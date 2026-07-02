Песков: Путин почти ежедневно встречается с Герасимовым
Песков: Герасимов доложил Путину о массированном ударе ВС РФ по Киеву
Сегодня утром Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о массированном ударе по Украине. Подобные отчеты глава государства получает ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Фото: пресс-служба президента РФ
По его словам, начальник Генштаба говорил с президентом по телефону. Однако «регулярно, практически на ежедневной основе, встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются», добавил господин Песков.
Минобороны России сегодня сообщило о нанесении ударов по объектам на территории Украины. Среди прочего ведомство отчиталось о поражении военных предприятий.