Песков: Путин почти ежедневно встречается с Герасимовым

Сегодня утром Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о массированном ударе по Украине. Подобные отчеты глава государства получает ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Валерий Герасимов

Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, начальник Генштаба говорил с президентом по телефону. Однако «регулярно, практически на ежедневной основе, встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются», добавил господин Песков.

Минобороны России сегодня сообщило о нанесении ударов по объектам на территории Украины. Среди прочего ведомство отчиталось о поражении военных предприятий.