Минобороны России сообщило об ударе по военным предприятиям на Украине

Вооруженные силы России во время сегодняшнего массированного удара поразили не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. В их числе — предприятие, производящее системы управления для ракет «Фламинго».

Согласно данным Минобороны России, среди пораженных объектов были:

предприятие «Радионикс» (выпускает системы управления для крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт» и зенитных управляемых ракет);

ООО «НПК "Атлон Авиа» (поставляет беспилотники Ан-196 «Лютый» и «Магура»);

сборочное предприятие ГП «Антонов» (производит БПЛА);

ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина»;

промпредприятие «Киев-25» (производит средства комплекса РЭБ «Лима»).

Также целями были транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка» (там хранились дроны и боеприпасы к ним) и склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» (поставлял дизельное топливо для воинских частей). Помимо этого, по данным российского министерства, поражены газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.

В Минобороны сообщали, что удар нанесен в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России. Российская армия также атаковала беспилотниками логистический центр ВСУ и АЗС в Николаевской области.