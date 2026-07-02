ЕК пообещала открыть европейский рынок для 80% армянских товаров

Евросоюз (ЕС) предоставит Армении в общей сложности €52 млн помощи из-за «давления со стороны России», заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Сегодня она встретилась в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава ЕК также объявила, что 80% армянских товаров, поступающих на рынок ЕС, не будут облагаться пошлинами.

После встречи Урсула фон дер Ляйен и Никол Пашинян провели совместный брифинг. Председатель ЕК сказала, что Армения «все еще сталкивается со значительным экономическим давлением со стороны России». Однако, по ее словам, ЕС «всегда делает шаг навстречу», когда на его партнеров оказывают давление. В частности, в ближайшее время Армения получит оставшиеся €18 млн из пакета помощи на €52 млн.

«Во-вторых, мы предлагаем ввести автономные торговые меры. Это означает, что данные меры позволят либерализовать около 80% армянского экспорта в Евросоюз. Таким образом, 80% вашей торговли с нами теперь не будут облагаться пошлинами»,— анонсировала Урсула фон дер Ляйен (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЕК уточнила, что речь идет о товарах, которые сейчас «во многом ориентированы на российский рынок». По ее словам, на рынок Европы будут поставлять почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые до этого экспортировались в Россию, а также более 90% напитков и алкогольной продукции.

Никол Пашинян назвал ЕС одним из самых надежных партнеров Армении. Он уточнил, что стороны также расширят сотрудничество в экономике, энергетике, цифровой сфере и искусственном интеллекте.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн. Господин Пашинян уверял, что не стремится к кризису в отношениях с Россией.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».